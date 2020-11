Uniek netwerk van locaties voor het behalen van de duurzame doelen start in Nederland

De SDG’s zijn zeventien doelen voor duurzame ontwikkeling om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn in 2015 afgesproken door alle landen van de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs, vrede en veiligheid, en klimaatverandering.

Partnership

De oprichting van het SDG House Network geeft concrete invulling aan SDG 17 – Partnership for the Goals - waarinde Verenigde Naties oproepen om samen te werken aan de doelen. Dat is precies wat het SDG House Network beoogt: bedrijven, kennisinstellingen, overheden en burgers inspireren en activeren om het behalen van de duurzame doelen in Nederland te versnellen, door het delen van kennis en het bundelen van innovatiekracht.

De negen initiatiefnemers van het SDG House Network zijn organisaties en bedrijfslocaties die zelf al op lokaal niveau duurzame ‘hotspots’ zijn die samenwerking, kennisuitwisseling en ondernemerschap voor duurzame ontwikkeling bevorderen. Met het netwerk beogen de initiatiefnemers de schaal en impact van hun activiteiten te vergroten. Het SDG House Network heeft de ambitie om uit te groeien naar een internationaal netwerk van locaties, hierin werken wij nauw samen met SDG Nederland.

Walk the talk

Het SDG House Network gaat direct al na de lancering aan de slag met projecten die direct bijdragen aan de realisatie van de SDG’s. Een daarvan is een trainee programma om 500 jongeren kennis te laten maken, en ervaring op te doen met duurzaam ondernemen, en ze op te leiden tot SDG-professional. Een ander initiatief waarin SDG House Network gaat samenwerken met de Kamer van Koophandel, is KvK Business Challenge, een online innovatieplatform dat grote ondernemingen in contact brengt met MKB’ers om samen innovatieve nieuwe business te ontwikkelen.

VideoSDG House Network: ‘Create a Better World Together

Ter gelegenheid van de oprichting, lanceert het SDG House Network de video ‘Create a Better World Together’ met de Nederlandse Vereniging Verenigde Naties Goodwill Ambassaseurs Glennis Grace, Tanja Jess, Lavinia Meijer, Sharon Pieksma en Ben Lachhab en in samenwerking met SDG Nederland. Zie hier de video: https://youtu.be/VzKlytlCbME