Uitrol van 5G en glasvezel in Sneek

5G-veiling komt eraan

5G staat voor de vijfde generatie mobiele netwerken. Het is een stuk sneller dan het huidige 4G-netwerk. Zo heeft 4G in ons land een snelheid tussen 50 en 100 Mbps. 5G kan een maximale snelheid bereiken van 10 Gbps. Dit is dus 100 keer zo snel als 4G. Daarnaast zal ook de latency (de snelheid waarmee apparaten met elkaar kunnen communiceren) verbeteren. Dat maakt 5G interessant voor de wereld van Internet of Things (IoT). De eerste drie frequentiebanden voor het 5G-netwerk worden voor 30 juni 2020 geveild. Naast KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile zullen er waarschijnlijk ook andere Europese telecomaanbieders meebieden. De veiling moet zeker 900 miljoen euro opleveren. Niet iedereen is blij met de komst van 5G. Zo zijn veel mensen bang dat de straling van 5G schadelijk is voor de gezondheid van mens en dier. Zo heeft Stichting Stop5GNL een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat . Zij vinden dat er te weinig onderzoek is gedaan naar de gezondheidsrisico.

5G-smartphones en abonnementen

In principe kunnen providers direct na de veiling hun 5G-netwerken activeren. Om gebruik te kunnen maken van 5G, hebben consumenten een speciale smartphone en abonnement nodig. Eerder dit jaar zijn de eerste 5G-smartphones in Nederland uitgebracht. Dat zijn de Samsung Galaxy S20-serie, Oppo Find X2 (Pro) en OnePlus 8-reeks. Ook Xiaomi, Nokia, Sony, LG en Huawei hebben 5G-telefoons op de markt gebracht. De Hussel Mobiel abonnementen van KPN zijn al 5G ready. Bij Vodafone zit 5G standaard in de Red abonnementen.

Glasvezel in Súdwest-Fryslân