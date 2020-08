Twee treinen met de neuzen tegen elkaar, op hetzelfde spoor van Station Noord Sneek

“De neuzen van beide treinen bijna tegen elkaar. Gelukkig geen crash! Waarschijnlijk een seinstoring en problemen met de wissel”, appte Ellen.

We hebben Arriva gebeld om de precieze oorzaak te achterhalen. Arriva heeft de vraag ‘hoe dit kon’ uitgezet binnen de organisatie. “De exacte oorzaak wordt op dit moment onderzocht. Dit doen we uiteraard zorgvuldig, daardoor gaat hier even wat tijd in zitten. Zodra we meer weten, komen we erop terug”, aldus Tamara Vannuys van de afdeling Corporate Communicatie. Wordt vervolgd!