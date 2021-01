Tuinvogeltelling tijdens lockdown ongekend populair: meer dan 165-duizend deelnemers

Dat beeld is nu tijdens de Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming opnieuw bevestigd. Een recordaantal van maar liefst 165.648 deelnemers deed afgelopen weekend mee aan het grootste citizen-science project van Nederland. De deelnemers telden in totaal meer dan 2,3 miljoen tuinvogels, ook een record. De top 3 bestaat dit jaar uit huismus, koolmees en pimpelmees. De resultaten zijn te bekijken op www.tuinvogeltelling.nl. Hier kan iedereen ook te zien welke vogels in de eigen woonplaats en provincie geteld zijn.

Een recordaantal van ruim 165.000 deelnemers deden dit jaar mee aan de Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland. Het vorige record dateert van vorig jaar met bijna 91.000 deelnemers, maar dat is nu verpletterd.

De top 3 bestaat dit jaar uit de huismus, koolmees en pimpelmees. Daarmee wijkt het beeld niet af van vorig jaar. Door het recordaantal deelnemers werden dit jaar ook een recordaantal vogels geteld. Toch werd er gemiddeld per tuin minder vogels gezien: 30 vorig jaar, tegenover 19 dit jaar. Door het zachtere winterweer van de afgelopen periode verblijven veel vogels nog in bossen en weilanden, waar nog voldoende voedsel beschikbaar is. Dit beeld wordt bevestigd door het groter aantal tjiftjaffen en zwartkoppen dan normaal dat in de tuinen werd gezien. Deze vogels zoeken het ’s winters steeds vaker dichter bij huis, waar ze voorheen in zuidelijker streken overwinterden.

Top 10

Dit is de voorlopige top 10 van de Nationale Tuinvogeltelling 2020. Tussen haakjes de notering tijdens de Tuinvogeltelling van januari 2020.

1 Huismus (1)

2 Koolmees (2)

3 Pimpelmees (3)

4 Merel (5)

5 Vink (6)

6 Kauw (4)

7 Roodborst (9)

8 Ekster (10)

9 Houtduif (8)

10 Turkse tortel (7)

De afgelopen maanden merkte Vogelbescherming Nederland al een toegenomen belangstelling voor vogels kijken en dan met name tuinvogels, een gevolg van de lockdown waardoor mensen aan huis gekluisterd zijn. Zo brak Beleef de Lente, waarbij je live in vogelnesten kan gluren, met 1,8 miljoen kijkers alle records en ook de gratis online vogelcursussen van Vogelbescherming kunnen rekenen op tienduizenden extra aanmeldingen.

Jip Louwe Kooijmans van Vogelbescherming Nederland: “We hopen natuurlijk dat deze belangstelling zich ook omzet in daden. Alle tuinen in Nederland bij elkaar zijn een gigantisch natuurgebied, meer dan 5x de Oostvaardersplassen. Het is voor vogels, maar ook voor de bijen en vlinders een wereld van verschil of die tuinen bestraat of groen zijn.” Via de gratis tool mijnvogeltuin.nl kan iedereen tips krijgen hoe je de eigen tuin kan vergroenen en zo de natuur in de eigen omgeving een handje kan helpen.

Tot morgen 12 uur kunnen deelnemers hun resultaten nog insturen. Het totaal aantal deelnemers zal daarom naar verwachting verder oplopen.