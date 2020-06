Tropisch in de stad

Deze verdeling zien we ook vandaag terug, het is zelfs nog een graadje heter. Het enige koeltje is de oostelijke wind die zwak tot matig is. De zon is er verder bij, enkele wolkjes in de middag is mogelijk.

Komende avond nog lang warm en de nacht verloopt helder en erg warm. De temperatuur daalt niet verder dan een 18 graden en klimt morgen weer snel tot over de 25 graden.

Een nadeel is de luchtvochtigheid, deze wordt hoger zodat het benauwder aan gaat voelen. Morgen wordt dan ook een benauwde kleffe dag met een temperatuur die in de stad op een 32 graden uitkomt, op en nabij het Sneekermeer wat lager. De wind is zuidoostelijk en is zwak tot matig. Is het eerst zonnig, in de middag komen er meer wolken voor. Een storing met (onweers)buien trekt later in de middag het zuidwesten van Nederland binnen en zou in de nacht naar zaterdag al een bui bij ons kunnen brengen.

Zaterdag zien we dan ook een totaal ander plaatje. Het is meest bewolkt, er vallen buien en bij een aantrekkende zuidwestelijke wind blijft de temperatuur steken bij een 22 graden, een verademing denk voor veel mensen.

Zondag is het ook een dag met enkele buien, nog wat koeler en dat weerbeeld zien we ook volgende week terug. Zon, af en toe een bui, gematigde temperaturen.

Dirk van der Meer