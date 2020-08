Tropendagen

Vandaag vooral in het noordelijke deel van de provincie af en toe wat dunne bewolking, verder zonnig. De temperatuur komt op de Wadden op een 26 graden uit, in het zuidoosten van de provincie passeren we de tropische 30 graden en dat telt ook voor in de steden en dorpen. De meest zwakke wind, 1 tot 3 bft, waait uit het zuid tot zuidwesten, later veranderlijk.

Komende nacht koelt het af naar een 14 graden boven de weilanden, in de steden blijft de temperatuur hoger.

Morgen zonnig en tropisch heet. Op de eilanden wordt het 30 graden tot 34 meer de provincie in. Wind oost tot zuidoost, zwak tot matig.

Zaterdag weinig verandering, ook zondag blijft het zonnig, zeer warm en tropisch op de meeste plaatsen, enige afkoeling in het uiterste noorden bij een wind die uit het noordoosten gaat waaien.

Dirk van der Meer