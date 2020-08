"Transport en Logistiek is een uitdagende sector met veel hectiek en zoveel kansen", aldus Christien Lycklama à Nijeholt

SÚDWEST-FRYSLÂN – “Alles is een keuze, het gaat er niet om wat je overkomt maar hoe je er mee omgaat. Je bepaalt zelf waar je je wel of niet energie en tijd in wilt steken en uiteindelijk krijg je vaak ontzettend veel energie door iets voor andere mensen of voor je omgeving te betekenen en zo samen mooie dingen te realiseren”, is het motto van Christien Lycklama à Nijeholt, directielid van Hoekstra Logistiek. We spreken met haar over haar motto en de deelname aan het Werkfestival 19 september.

Christien, wat is de reden dat jullie meedoen aan het Werkfestival?

“Onze branche staat voor een grote uitdaging. Er worden steeds meer online bestellingen geplaatst die ook allemaal moeten worden verwerkt, echter we zien dat de belangstelling voor de logistiek bij veel jongeren maar gering is. Terwijl het zo’n uitdagende sector is met veel hectiek en zoveel kansen. We vinden het belangrijk om te laten zien wat je allemaal kunt doen in Transport en Logistiek!”

Hoe ziet een geslaagde dag van het Werkfestival Súdwest-Fryslân voor jou eruit?

“We hopen op veel mensen die zich laten informeren over onze sector en ons nieuwe initiatief, de MBO2-opleiding Toekomst in Logistiek die in oktober van start gaat, met baangarantie!”

Wat gaan de bezoekers, andere ondernemers en organisaties van jouw bedrijf zien?

“Naast alle informatie over de nieuwe opleiding TOLO, die we samen met het Sectorinstituut Transport en Logistiek aanbieden willen we ook een oldtimer truck plaatsen met een verrassende spel en wellicht een rij-simulator.”

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“Hoekstra is al 90 jaar een familiebedrijf, ouderwets in de goede zin van het woord. Natuurlijk werken we aan innovatieve ICT, hebben we modern rijdend materiaal en een nieuw crossdock. Maar bij ons draait het uiteindelijk gelukkig nog steeds om mensen. Mensen die het leuk vinden om hun klanten NET even dat extra beetje service te verlenen, die er lol in hebben om een klant een glimlach te bezorgen, mensen die dus vooral veel plezier hebben in hun werk. Mensen die dit aanspreekt moeten zeker even langskomen.”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Die is vaak heel gevarieerd en dat maakt werken in de logistiek ook zo mooi. Het loopt eigenlijk nooit exact zoals je vooraf verwacht had. En ik hou er erg van om zowel op strategisch niveau overleg te voeren over bv. budgettering bij verschillende groeiscenario’s als ook operationeel mee te denken over een nieuw digitaal klantenportaal als ook gewoon veel met mensen spreken over wat beter kan. Ik vind het heel belangrijk om zelf regelmatig met alle collega’s hierover te spreken en zeker ook met onze opdrachtgevers. Naast deze werkzaamheden maak ik ook afspraken met klanten, zowel in de distributiemarkt, de warehouseklanten als ook bij particuliere en zakelijke verhuizingen. Mijn werk is dus heerlijk breed en ik spreek dus heel veel mensen en dat vind ik geweldig leuk om te doen.”

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Het leuke van zelfstandig ondernemer zijn is dat je je overal mee mag bemoeien en dat je lekker snel kunt schakelen en nieuwe dingen kunt bedenken. Het grote voordeel om in zo’n familiebedrijf te werken is dat we het hier echt samen doen, iedere schakel is belangrijk en als het dan goed loopt en de mensen hebben plezier in hun werk dan is werk eigenlijk gewoon hobby.”

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten, maar wel noemenswaardig is?

“Onze nieuwe website staat net online! We zijn er trots op: www.hoekstrasneek.nl

En wie het leuk vindt om al het Hoekstra-nieuws te volgen moet ons natuurlijk volgen op Instagram, Twitter, LinkedIN of Facebook. We posten regelmatig nieuwtjes.”

