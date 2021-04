Tour de Bil voor vijftigjarige Peter

SNEEK-Peter Bil is een super fanatieke fietser/wielrenner/mountainbiker/gravelbiker. Hij vierde vandaag zijn 50ste verjaardag. Zijn wielervrienden en vrouw Marije Bil regelden iets ludieks voor deze sympathieke Abraham. Vanmorgen eerst al 500 flesjes bier in de vorm van 50 op de oprit…

Maar het mooiste was voor vanavond tussen 17 uur en 20 uur bewaard: Een heuse ‘Tour de Bil’ door zijn straat It Swee in de wijk Pasveer! Tijdens een bike thru, compleet met een Peter Bil start- en finish boog, fietsten alle familie en vrienden in tijdslots bij zijn huis langs om hem te feliciteren.

Het was een complete verrassing voor Peter, die ook zijn tweede verjaardag in coronatijd nergens op had gerekend. Des te onvergetelijker het bijzondere verjaardagsfeest!