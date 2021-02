Tot zeker 10.00 uur geen treinen

SNEEK- Op dit moment rijden er nog geen treinen: de ProRail start in ieder geval tot 10.00 uur het treinverkeer nog niet op in verband met het strenge winterweer en het groter wordende aantal storingen op het spoor. Dat is met name bij wissels het geval. Er zou zondag een aangepaste dienstregeling worden opgetuigd met minder treinen.