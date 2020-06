Toiletten op onder andere campings mogen toch niet open

FRYSLÂN - Vrijdag meldde ondernemersorganisatie HISWA-RECRON dat de toiletten op campings, vakantieparken en jachthavens weer open mogen. De organisatie deed dit naar aanleiding van berichtgeving door de Veiligheidsregio dat dit vanaf donderdag 14 mei weer mogelijk was. Hierover is bij de recreatiesector verwarring ontstaan. Het bericht is door HISWA-RECRON inmiddels van hun website gehaald.

Volgens woordvoorder Heike Vischer van de Veiligheidsregio gaat het alleen om toiletten voor dagrecreatie. ,,We hebben al contact met HISWA-RECRON om de communicatie op één lijn te zetten. Het gaat echt om dagrecreatie, niet om de verblijfsrecreant. Dus wanneer een camping bijvoorbeeld fietsen verhuurt, mag het toilet daar voor open om na het fietsen te kunnen plassen.'' Het betreft onder andere ook de toiletvoorzieningen bij openbaar toegankelijke stranden.



De Veiligheidsregio benadrukt dat het dus niet gaat over wc's bij verblijfsrecreatie zoals campings, vakantieparken en jachthavens. Die zullen nog moeten wachten tot 1 juli. Kamperen mag dus alleen als de gasten gebruik kunnen maken van eigen sanitair, of als campings voor elke gast eigen sanitair beschikbaar hebben.



Het is sinds donderdag mogelijk om openbare toiletten weer te gebruiken. Dit met het oog op het feit dat mensen weer meer op pad zijn en daarmee samenhangend de hygiëne in de omgeving. De Veiligheidsregio begrijpt dat het verwarrend is, ,,maar als er geen toiletvoorzieningen zijn, dan doen mensen het bijvoorbeeld in de bosjes.''