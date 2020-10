Toenemende wind

SNEEK- De wind haalt later vandaag aan en het KNMI heeft een waarschuwing uitstaan voor het westelijke deel van de Wadden. Daar komen later zware windstoten voor (75-80 km/u), in de rest van Friesland is het ietwat rustiger, maar ook daar waait het matig tot (vrij) krachtig, op de meren af en toe hard.

Windrichting zuid tot zuidwest. Verder vallen er nog enkele buien, dit vooral in het westelijk deel, ook nog wat zon. Later neemt de bewolking toe en volgt regen. Ik denk dat dit pas vroeg in de avond zal zijn. De temperatuur rond de 12 graden.

Komende nacht regenachtig en eerst veel wind, minimumtemperatuur.

Morgen een dag met buien. Deze kunnen vooral in de middag pittig uitvallen waarbij er kans is op hagel, onweer en windstoten. De wind is matig tot krachtig, op het water af en toe hard. De temperatuur 12 graden.

Donderdag en vrijdag meest bewolkt en regenachtig.

Dirk van der Meer