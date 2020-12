Toekomst dorpshuizen nog niet rooskleurig

RAERD- Doarpswurk heeft de afgelopen weken de tweede enquête onder alle Friese dorps- en buurthuizen uitgezet om te peilen hoe hun financiële situatie is en hoe zij naar de toekomst kijken. Hiervan hebben 100 de enquête ingevuld; daarom kan geconstateerd worden dat de uitkomsten een representatief beeld schetsen van de financiële positie(s) van dorps- en buurthuizen in Fryslân.

Ondanks het feit dat velen nu nog in staat zijn om aan de financiële verplichtingen te voldoen wordt de situatie – naarmate de corona-maatregelen langer duren – zorgelijker. Buffers verdwijnen als sneeuw voor de zon en vermogen, wat is opgebouwd voor verbouw dan wel verduurzaming van het dorps- of buurthuis, is niet dan wel nog beperkt aanwezig. Dat heeft tot gevolg dat problemen zich ‘verplaatsen’ naar de (nabije) toekomst.

Doarpswurk zal zich blijven inzetten om dorps- en buurthuizen te ondersteunen, zeker ook in deze moeilijke periode. Dorps- en buurthuizen zijn veelal het ‘sociale goud’ in een dorp of wijk en vanuit die optiek onmisbaar. Samen met de besturen en anderen zullen we blijven zoeken naar oplossingen om dorps- en buurthuizen te behouden en te versterken.

Deze week bleek uit onderzoek van het CBS dat Friezen de gelukkigste mensen van Nederland zijn. Dat is iets waar we terecht trots op mogen zijn. Aan ons allemaal de uitdaging om dat geluk te behouden dan wel nog verder te versterken. Dorps- en buurthuizen vervullen daarin een cruciale rol. Tijdens de coronacrisis is onze behoefte aan ontmoeting en verbinding meer dan ooit duidelijk geworden. Dat is precies de rol die dorps- en buurthuizen vervullen. Wij zullen ons sterk blijven maken om die rol te behouden en verder te versterken.