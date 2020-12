Toch nog samen kerstfeest vieren op CBS De Vuurvlinder Sneek

SNEEK- Ondanks dat de scholen gesloten zijn werd vrijdagochtend op CBS De Vuurvlinder in Sneek toch nog gezamenlijk kerstfeest gevierd. In de voorbije weken was wel duidelijk geworden dat een kerstviering samen met de ouders er deze keer niet in zat.

Er was toen nog geen sprake van een lockdown, maar het zette de kerstcommissie al wel aan het denken. Hoe zou het zijn om een deel van de kerstviering via de livestream te doen? De kinderen op school en de ouders thuis? Besloten werd het kerstverhaal met een livestream in beeld te brengen en te vertellen. Hiertoe werden begin december de eerste opnames gemaakt in de Sneker binnenstad en daarna op de boerderij van juf Marcella Ypma in Hartwerd. Zo werd een sfeervol kersttafereel opgenomen in de eigen omgevingen, dat tijdens de kerstviering zou dat gestreamd worden. De hoofdspelers waren de leerkrachten De Vuurvlinder en de ‘bijna letterlijke ster’ van de opnames was Niek, zoontje van juf Margriet Bekema, die als een vrolijk kindje Jezus schitterde in zijn rol.

Door de lockdown liep het allemaal wat anders, want afgelopen maandag werd opeens bekend dat niet alleen de ouders, maar ook de kinderen het kerstfeest thuis moesten vieren. Toen moest er snel geschakeld worden., want de planning van alle activiteiten in deze kerstweek leek even in het water te vallen.

Na de berichten dat de scholen dicht moesten hebben team en ouderraad loc down in allerijl actie ondernomen. De feestelijkheden die voor deze week gepland stonden werden snel naar voren gehaald. Zo kreeg laatste schooldag van 2020 een feestelijk tintje. In de groepen werd dinsdag kerst gevierd en alle kinderen konden aan het einde van de dag met een prachtig kerstukje naar huis. Vrijdagochtend konden tenslotte niet alleen de ouders, maar nu dus ook de kinderen en het team thuis genieten van het kerstverhaal op de livestream. Zo werd er toch nog samen kerst gevierd!

De Vuurvlinder deelt het kerstverhaal graag met alle Snekers en andere geïnteresseerden. De beelden zijn te vinden op: www.facebook.com/cbsdevuurvlinder/live