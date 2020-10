Toch nog een sportdag voor de leerlingen van CBS It Harspit uit Oppenhuizen

It Harspit is een school die sport en beweging erg belangrijk vindt. De school is dan ook in het bezit van het vignet Gezonde School, omdat zij het certificaat Sport & Bewegen van de Gezonde School vorig schooljaar hebben behaald. CIOS-studenten, die vanuit hun opleiding een sportevenement moesten organiseren, hebben samen met de leerkrachten de sportdag georganiseerd.

Omdat door de huidige maatregelen ouders nog niet in school of op het schoolplein mogen komen, hebben alle medewerkers die deze dag beschikbaar waren, aangevuld met stagiaires, meegeholpen zodat deze dag toch door kon gaan.

Oudhollandse spelletjes

In de ochtend was er een programma voor groep 1 t/m 4. Zij gingen verschillende oudhollandse spelletjes doen zoals blik gooien, zaklopen, hinkelen en lekker springen op het springkussen.

De oudere leerlingen kregen een uitdagend programma voorgeschoteld met tennislessen op de tennisbaan naast de school, volleyballessen in de gymzaal, een voetbalclinic in de Pannakooi naast school en natuurlijk springen in het springkussen. De school ziet terug op een geslaagde dag!