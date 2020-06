Toch een mooie afsluiting: het diploma thuisgebracht…

En omdat het in deze tijd lastig is om dat allemaal te vieren, besloten docenten en coaches de diploma’s dan maar naar de studenten te brengen.

In alle hoeken van de provincie zochten ze blije en trotse studenten op, om er toch nog een bijzonder feestje van te maken en een paar jaar studie op passende wijze af te sluiten. Een busje ging zelfs de Afsluitdijk over, naar Wieringerwerf en Julianadorp.

Het tekenen van het diploma gebeurde overal aan een campingtafeltje, want het weer zat ook mee. Alles op afstand natuurlijk, dus de zoen ontbrak… Hiervoor in de plaats was er wel voor iedereen een doosje chocoladezoenen én het gebruikelijke bosje bloemen.

Zo reiken docenten van het Friesland College de komende weken – naast een aantal ‘walk thru-bijeenkomsten in FC-gebouwen - geregeld diploma’s uit op een bijzondere wijze. In de perskamer van SC Heerenveen bijvoorbeeld, bij de Mannen van Staal en in de parkeergarage van Tjongerschans – om maar enkele voorbeelden te noemen. Zo maken we er samen – met studenten en partners in de praktijk - toch een feestje van…