Tijdelijk parkeerterrein Oppenhuizerweg Sneek ten einde vanaf 5 oktober

De gemeente huurde dit terrein de afgelopen jaren van de huidige grondeigenaar en kon het zodoende in gebruik nemen als tijdelijke parkeervoorziening.

Nieuwe ontwikkelingen

De verffabriek is in 2008 gesloopt om plaats te maken voor nieuwe ontwikkelingen. Inmiddels is het bestemmingsplan voor realisatie van woningen en een supermarkt eind 2019 vastgesteld en onherroepelijk. Dat maakt voor de ontwikkelende partijen de weg vrij om hun bouwplannen in ontwikkeling te nemen.

Bouwrijp maken

Op 5 oktober starten de werkzaamheden om het terrein te saneren en bouwrijp te maken. Dat betekent dat vanaf die datum een einde komt aan het parkeren op dit terrein. Bezoekers van Sneek moeten dan een andere plek voor hun auto zoeken.