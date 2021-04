Tien jaar cel geëist tegen man uit Oppenhuizen voor doodslag op echtgenote

Het slachtoffer uit Eritrea was net vier maanden in Nederland, om met haar twee kinderen hier bij haar man te wonen. Volgens betrokkenen hadden ze vaak ruzie, zo ook op de dag dat het misging. Nadat de verdachte zijn vrouw had neergestoken, ging hij ervandoor. Hij belde een begeleider en later kwam hij terug, toen de hulpdiensten waren ingeschakeld en er werd geprobeerd de vrouw te reanimeren. Dat lukte niet.

Verbrande mobiel

Uit sectie bleek dat de vrouw tien keer was gestoken. Ook had ze diverse andere snijverwondingen. Tijdens onderzoek is er een verbrande mobiele telefoon gevonden in de tuin van het huis waar het echtpaar woonde. Volgens betrokkenen zou de ruzie tussen de man en de vrouw over het mobieltje gaan.

"Volgens de kinderen was deze telefoon eigendom van hun moeder", zei de officier van justitie in de rechtbank. "De politie heeft geprobeerd om de telefoon te onderzoeken maar vanwege de brandschade is dat niet gelukt." De man heeft verklaard dat hij het mobieltje niet herkende en ook niet wist wie het in brand had gestoken, maar dat gelooft de officier van justitie niet.

De verdachte is inmiddels uit de ouderlijke macht gezet.