Thuiswerk drive-trough voor leerlingen van CBS De Vuurvlinder

SNEEK-Deze week werd bekend gemaakt dat de sluiting van de basisscholen in elk geval met één week werd verlengd en het is voorlopig nog even afwachten of de scholen op maandag 25 januari weer open kunnen gaan. Voor de scholen betekende dat een nieuwe uitdaging, want hoe krijg je al dat schoolwerk corona-proof bij de kinderen thuis? Niet alles kan via de digitale snelweg verzonden worden en dus bedachten Vanessa Kloosterman en Margriet Bekema, leerkrachten van groep 7a van CBS De Vuurvlinder, een even ludieke als doeltreffende oplossing.

Onder het mom van ‘het is niet leuk, maar we kunnen het wel héél leuk maken’ werd op de oprit van de Apollovlinder een heuse thuiswerk-drive-through ingericht. De leerlingen van groep 7a konden zo even langs hun juffen fietsen om de tasjes met werkboeken en opdrachten voor de volgende periode in ontvangst te nemen.

Natuurlijk sneed het mes aan twee kanten, want is toch wel leuk om elkaar ook weer even in het echt te zien! Met een lekkere beker warme chocolademelk erbij werd het een klein feestje. Daarnaast kregen de leerlingen ook nog eens een bouwpakket voor een sneeuwpop. De komende tijd hoeven de leerlingen zich dus niet te vervelen. Er is weer werk aan de winkel!