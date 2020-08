Thuis Timmerdorp en Zomeractiviteiten Beweegteam Súdwest-Fryslân

SNEEK- Sinds 2013 worden er in de eerste en de laatste week van de zomervakantie heel veel hutten gebouwd in Sneek, Wommels, Bolsward, Makkum, Workum, Heeg en IJlst. Met name voor kinderen die niet op vakantie gaan zijn dit welkome evenementen om aan deel te nemen. Er worden hutten gebouwd, maar tussendoor doen de kinderen ook andere activiteiten op het gebied van cultuur, sport en bewegen. Deze ‘Timmerdorpen’ worden georganiseerd door de verschillende werkgroepen in samenwerking met de buurtsportcoaches van Beweegteam Súdwest-Fryslân.