Thuis energie besparen

SNEEK- De impact van de coronacrisis is ongekend. Veel dingen in ons leven veranderen en voor veel mensen betekent deze crisis dat ze meer dan ooit thuis zitten. Dit heeft uiteraard impact op de energierekening (https://hoogeveenschecourant.nl/artikel/1090323/energierekening-stijgt-in-hoogeveen.html) Doordat men thuis zit, zijn er een aantal kosten die stijgen, waaronder de gas-, water- en lichtkosten. Maar wie veel thuis zit hoeft niet per se hoge kosten te maken voor energie .

Kosten voor gas beperken

Als men de kosten voor gas zoveel mogelijk wil beperken, is het verstandig om te onderzoeken hoe oud de HR-ketel is. Een moderne HR-ketel kan behoorlijk wat besparing opleveren. Indien men het huis verwarmt met gas is het daarnaast verstandig om radiatorfolie aan te brengen. Radiatorfolie zorgt ervoor dat de radiator geen warmte verliest aan bijvoorbeeld de achterkant van de radiator. De warmte blijft in huis met deze folie. Ook uitzoeken wat de goedkoopste energieleverancier (https://www.energieleveranciers.nl/) is, is de moeite waard. Veel consumenten betalen nog steeds te veel geld voor hun gas en elektriciteit. Door de goedkoopste energieleverancier te kiezen kan men jaarlijks veel kosten besparen.

Kosten voor water beperken

Wanneer de consument meer thuis zit, zal ook het waterverbruik toenemen. Om het toch te reduceren is het aan te raden om een waterbesparende kraan aan te schaffen. Een douchekop die maximaal 7,2 liter water per minuut( https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/bespaartips-warm-water/besparen-onder-de-douche/) door laat is perfect. Ook een korte douchebeurt is het halve werk. Een douchebeurt van maximaal vijf minuten is meer dan genoeg, en een timer kan hierbij handig zijn. In hotels komt het regelmatig voor dat er een douchetimer (of zandloper) in de douche te vinden is. In een huishouden wordt gemiddeld 20 procent van de gaskosten gebruikt voor warm water.

Kosten voor licht (energie) beperken

Er zijn veel manieren om de energiekosten te beperken. In een huishouden vindt men diverse apparaten die veel energie verbruiken. Denk hierbij aan een koelkast, diepvries en wasmachine. Het is goed om extra bewust met deze apparaten om te gaan als er op energie bespaard moet worden. Voor de koelkast is het essentieel dat deze nooit zonder reden open staat. Op het moment dat de deur van de koelkast opengaat, begint de warmte binnen te komen en slaat deze aan. Dit is het moment dat de koelkast veel energie begint te verbruiken. Voor een vriezer is het belangrijk om hem regelmatig te ontdooien. Op het moment dat er een ijslaag ontstaat in de vriezer moet het apparaat ontdooid worden. Het energieverbruik neemt anders behoorlijk toe. Voor de wasmachine geldt dat het belangrijk is dat er niet op te hoge temperatuur wordt gewassen. Dit zorgt voor een flinke toename in energiekosten. Wassen op 30 of 40 graden is vaak voldoende.