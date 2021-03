Terrassen op de kop als protest tegen de coronamaatregelen

SNEEK-Op een aantal plekken in het land zetten horecaondernemers vandaag de terrassen buiten. Ze willen daarmee een signaal afgeven aan de regering dat die weer veilig open kunnen. Het is niet de bedoeling dat mensen op de terrassen gaan zitten.

Bij Restaurant Onder de Linden aan de Marktstraat was eigenaar Wicher Wind vanmorgen met twee personeelsleden druk bezig om het terras in te richten. Uiteraard niet zoals het normaal gesproken is, maar in de protestmodus tegen de coronamaatregelen: De tafels en stoelen op de kop!

Ook andere Sneker horecabedrijven, zoals Grandcafé Bommel doen mee met de landelijke ludieke actie van de horeca. “We mogen nog steeds niet open en er is nog geen vooruitzicht, onze werelden staan op z'n kop! Om dat te laten zien en onder de aandacht te brengen, zetten we letterlijk het terras met de verkeerde kant naar boven vandaag”, aldus eigenaar Peter Goedhart.