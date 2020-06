Technolab SWF daagt alle kinderen in Súdwest-Fryslân uit

SNEEK-UPDATE In plaats van onze workshops hebben we, in de aanloop naar de vakantie, een coole wetenschap & techniekopdracht kunnen organiseren. Doen jullie mee?

Alle kinderen in Súdwest-Fryslân worden uitgedaagd om mee te doen met een Challenge. De kinderen kunnen dit met zijn allen samen in de klas op school gaan uitwerken, of in groepjes, of thuis met broers/zussen of gewoon lekker individueel en zelfstandig. Alles mag, niets is te gek!

Voor 24 september 2020 moet het idee bij ons binnen zijn. Dit kan digitaal via info@technolab-swf.nl of we komen het op school (of thuis) halen. Een jury van kenners (ondernemers en techniekdocenten) zal zich buigen over het idee en de verdeling van de prijsjes.

Als er vragen zijn dan kunnen deze uiteraard op elk moment gesteld worden. Ook dit kan via de mail info@technolab-swf.nl Bellen of appen kan ook op 06 -1560 8880. Kijk voor meer informatie en de prijsjes op www.technolab-swf.nl/challenge