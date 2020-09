Tachtig nieuwe coronabesmettingen: nog niet eerder zoveel op één dag

Zoveel nieuwe besmettingen zijn er in Fryslân nog nooit geweest op één dag. Het oude record was 61. Dat getal is van gisteren.



De GGD noemde de situatie toen ook al zorgelijk. "Het komt in de hele provincie en in alle leeftijden meer op. Dat maakt het ook lastig om het in te dammen en te bedenken welke maatregelen nuttig zijn", aldus Everhard Hofstra van de GGD.



Een woordvoerder van de GGD benadrukt opnieuw dat de mensen zich beslist aan de coronaregels moeten houden.



Bron: Omrop Fryslân