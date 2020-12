Taalcursisten Friesland College maken internationaal kookboek

SNEEK-Een taal leer je vooral door ‘m te gebruiken. En hoe doe je dat, op een manier die ook leuk is? Cursisten van het Friesland College in Sneek maakten samen een kookboek. Het is een prachtig resultaat van een reeks taallessen.

De start was heel Nederlands, zegt docent Janine Tuil: ‘Eigenlijk is het een uit de hand gelopen les over het bakken van pannenkoeken.’ Na enkele lessen over instructietaal, waaronder het lezen en schrijven van een recept voor pannenkoeken, kregen cursisten de opdracht om hun favoriete gerecht uit het land van herkomst op te schrijven en er over te vertellen.

Het gerecht moest ook bereid worden, om er een foto van te maken. Helaas was proeven er nu niet bij, vanwege de coronamaatregelen. Maar wat dan wel? Toen de recepten klaar waren, was het idee om er een kookboek van te maken snel geboren.

Cursiste Berekti: ‘Naar aanleiding van deze opdracht hebben we samen een kookboek gemaakt van al onze favoriete recepten. We vertellen er ook bij waarom we dit gerecht hebben gekozen en wat het voor ons betekent.’

Goed doel

Het balletje rolde nog verder door. Toen er veel positieve reacties kwamen op het kookboek, bedachten de cursisten dat het goed zou zijn om het breder te delen en er dan een donatie voor te vragen voor een goed doel. Samen kozen ze voor de UNHCR. Deze organisatie helpt mensen die moeten vluchten door het geven van eten, onderwijs, opvang en bescherming. ‘Als mensen het boek kopen, zijn wij blij dat we mensen kunnen helpen die de steun van de VN-mensenorganisatie nodig hebben’, aldus Mohammed.

De cursisten zijn ervan overtuigd dat eten mensen samenbrengt. Het uitwisselen van recepten, samen koken en eten is een activiteit die mensen verbindt. Samen koken en eten kan nu in verband met corona niet, maar het delen van recepten kan wel.

Janine Tuil: ‘Het boek geeft een prachtig beeld, niet alleen van de eigen recepten, maar ook hoe moeilijk het is om Nederlands te leren’. Het kookboek is digitaal verkrijgbaar. Via www.sneekbakterwatvan.weebly.com is het kookboek te vinden. Een mini-uitgave van het kookboek is gratis te downloaden.