Syb van der Ploeg verwelkomt grutto

EASTERLITTENS- Met het zingen van het lied ‘Kening van de Greide’ opende zanger en vogelliefhebber Syb van de Ploeg afgelopen zondag officieel het voorjaar en verwelkomde daarmee de grutto in Friesland. Via een livestream kon iedereen meekijken naar dit warme welkom in het koude voorjaarsweer. Sybs zoontje Jesse wilde het optreden graag live volgen.

Aanleiding voor de voorstelling was het landen van de eerste gezenderde grutto, genaamd Aent Lieuwes, eerder deze week in Friesland. Voor een ieder die opgegroeid is te midden van de weidevogels was dit reden voor blijdschap. “Wij willen dat onze kinderen dit later ook nog mee kunnen maken,” zo vertelde Syb van der Ploeg.

Die mening was ook de rest van het gezelschap in Easterlittens toegedaan. Albert van der Ploeg en Marcia de Graaff (Stichting Kening), Johannes Kramer (voormalig gedeputeerde Provinsje Fryslân), Marten de Jong (boer in Baaium) en Pieter Steinfort (voorzitter dorpsbelang Easterlittens) spraken met passie over hun relatie met het thema weidevogels en biodiversiteit. Een thema dat volgens hen belangrijker is dan ooit.

Tekst: Joke Santema, Easterlittens

Foto: Jaap Terpstra