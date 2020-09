SWOPSJOP bij Lewinski

SNEEK- Voor iedereen die ongebruikte kleding in de kast heeft hangen, en dat graag een tweede leven wil schenken. En ook voor iedereen die graag eens iets anders aan wil zonder dat nieuw aan te schaffen.

Kom naar de SWOPSJOP kledingruil in Lewinski. En verruil bijvoorbeeld je zomerse jurkjes voor een fijne warme herfsttrui. We starten om 13:00 uur. Neem je eigen kleding(rek) mee. De toegang is gratis.

Meld je vooraf aan via info@lewinski.nl of 0612045271. Locatie: podium Lewinski, Waterhoenstraat 2 te Sneek.

Datum: 4 oktober

Aanvang: 13:00 uur

gratis toegang