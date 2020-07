Swingende middengolf verrast inwoners van Sneek

Het signaal van Radio Seabreeze verzonden vanuit het Aquaverium in Grou was in onder andere Sneek luid en duidelijk te verstaan op de 1395 Khz, terwijl daar normaal grote internationale zenders te horen zijn. Dat is bijzonder, want vooral ‘s avonds drukken grote zenders de kleinere weg waardoor het signaal uit Grou minder goed te horen is.

Het ging hier om het radioprogramma Deinen op de Deunen dat een beweging is gestart. “Ons doel is meer disco op de Nederlandse radio te krijgen” aldus DJ Floris Schakelaar. “Ik ga net zo lang door tot Nederland één grote discotheek uit de jaren 80 is en het is mooi om te zien dat die missie veel bijval krijgt”.

Op Radio Seabreeze krijgen vrijwilligers een kans om via de ether uit te zenden. Sinds 2016 is het via een pilot mogelijk een AM-frequentie krijgen op laag vermogen. Anders dan de bomvolle FM die veel mensen kennen is op de AM nog voldoende uitzendplek. Het geluid is van mindere kwaliteit, maar komt wel verder. Zo kon het dus dat vrijwilligers Seabreeze de afstand tussen Grou en Sneek konden overbruggen.