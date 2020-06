SWF zoekt proefprojecten voor Wet Kwaliteitsborging

SNEEK- Súdwest-Fryslân zoekt bouwprojecten waarmee de gemeente de nieuwe bouwregels in de praktijk kan testen. De nieuwe regels (in de Wet Kwaliteitsborging voor de bouw) gaan in op 1 januari 2022. Tot die tijd wil de gemeente praktijkervaring opdoen om de nieuwe bouwregels over anderhalf jaar zo soepel mogelijk te kunnen toepassen.

Daarom roept Súdwest-Fryslân opdrachtgevers, aannemers en architecten op om bouwprojecten bij de gemeente voor deze proefperiode aan te melden. Wie een proefproject aanmeldt - en met hulp van een onafhankelijk persoon, de zogeheten ‘kwaliteitsborger’, uitvoert - krijgt 35 procent korting op de leges van de gemeente.

“Het is belangrijk dat we proefprojecten hebben”, zegt wethouder Erik Faber (foto). “Het is een mooie manier om deze toekomstige samenwerking van opdrachtgever, adviseur, aannemer, gemeente én kwaliteitsborger in de praktijk te testen. Omdat het proefprojecten zijn worden voorafgaand aan het project afspraken gemaakt over de nieuwe werkwijze en wat ieders rol is.”

De Wet Kwaliteitsborging heeft als doel om de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Hiermee wordt ook beoogd de positie van de bouwconsument te verbeteren. Vooruitlopend op de daadwerkelijke ingangsdatum van de wet heeft de minister gevraagd om diverse proefprojecten uit te voeren.

Geïnteresseerden kunnen zich telefonisch melden bij Miranda Ekas of Johan van der Meer van de gemeente Súdwest-Fryslân op telefoonnummer 14 0515 of een mail sturen naar: omgevingwabo@sudwestfryslan.nl