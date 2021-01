SWF wil fietsers van rotonde op bedrijventerrein Houkesloot

SNEEK- Sinds vorig jaar is de VOS in gesprek met de Gemeente Súdwest-Fryslân over de verkeerssituatie bij de rotonde op bedrijventerrein Houkesloot. Bij afrit 22 ontstaan tijdens de ochtend- en avondspits files en hierdoor staat het verkeer soms stil op de hoofdrijbaan van de N7. Dit is erg onveilig en wil de gemeente oplossen.