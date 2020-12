Súdwest-Fryslân zoekt plannenmakers voor voormalige school Wommels

Bouwbedrijven en projectontwikkelaars worden nu gevraagd met plannen voor herbestemming van de school te komen en een bod te doen. Aanmelden kan digitaal (via www.TenderNed.nl). De sluitingsdatum is bepaald op dinsdag 5 januari 2021 om 12.00 uur.

De gemeente neemt het bod van de beste bieder in overweging en zal beoordelen of het bod genoeg is om tot verkoop over te gaan. “We spreken nadrukkelijk over het beste bod. Dit hoeft niet per se het hoogste bod te zijn”, zegt wethouder Mark de Man. “Vooral de invulling van het plan zal van invloed zijn op het besluit van de gemeente over de definitieve verkoop.”

De ingediende plannen worden ook voorgelegd aan Doarpsbelang Wommels. De mening van Doarpsbelang wordt meegewogen, zegt De Man. “Maar de eindbeslissing ligt bij de gemeente.”