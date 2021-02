Súdwest-Fryslân: ook in 2021 grotere terrassen

De gedoogbesluiten waren al verlengd tot 1 april van dit jaar, maar de horeca heeft daarvan nauwelijks profijt gehad, door de lockdown en de algehele horecasluiting. “Ook nu is het nog niet bekend wanneer de horeca weer open mag, en in welke vorm”, zegt wethouder Bauke Dam. “Maar met dit besluit lopen we daar vast op vooruit.”

De uitgebreide terrasvergunning houdt in dat horecaondernemers hun meubilair op een groter oppervlak mogen uitstallen, om zo een gelijk aantal gasten te kunnen bedienen.

Verder is de gemeente bereid ook terrassen toe te staan bij horecazaken die nu nog geen terrasvergunning hebben, zoals nachtclubs. “De nachthoreca is heel zwaar getroffen door de coronamaatregelen”, zegt Dam. “Het toestaan van een terras maakt dat eigenaren hun zaak kunnen ombouwen naar een reguliere bar of horecagelegenheid, om zo toch inkomsten te genereren.”

De uitbreiding van de terrassen had in Sneek gevolgen voor een aantal marktkooplieden, die van het Grootzand verhuisden naar het Schaapmarktplein. Dam: “We zijn nog met de marktondernemers in gesprek over een definitieve verplaatsing, maar voor dit moment is men akkoord met de huidige standplaatsen.”