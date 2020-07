Súdwest-Fryslân ondersteunt huiseigenaren bij energiebesparende maatregelen

SNEEK-Woningbezitters in Súdwest-Fryslân kunnen tot 90 euro terugvragen van de gemeente als zij in hun huis kleine energiebesparende maatregelen nemen. Voorbeelden zijn het aanbrengen van radiatorfolie of tocht-strips, het plaatsen van ledlampen en het waterzijdig inregelen van de cv-installatie.

“Veel mensen zijn onbekend met het waterzijdig inregelen”, zegt wethouder Erik Faber (klimaat). “Dat was ik ook, tot kort geleden, maar nu weet ik dat met waterzijdig inregelen tot 15 procent energie kan worden bespaard.” Als een cv-installatie niet waterzijdig is ingeregeld is de warmteafgifte niet optimaal. De ruimtes die zich ver van de cv-ketel bevinden worden dan onvoldoende verwarmd.

Ook kosten voor energieadvies over het verduurzamen van de eigen woning vallen binnen deze actie. Om geld te kunnen terugvragen moeten de energiebesparende maatregelen genomen zijn tussen 1 januari 2020 en 1 april 2021. Huiseigenaren die eerder dit jaar al maatregelen troffen en hiervan een betalingsbewijs kunnen overleggen, kunnen dus ook nog meedoen aan de actie.

Terugvragen kan alleen via de website www.duurzaambouwloket.nl/rre-swf. Ook vragen over de actie kunnen via de website worden gesteld.