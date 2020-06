Súdwest-Fryslân: meer service voor eigenaren van monumentale bomen

SNEEK - Súdwest-Fryslân geeft inwoners gratis advies over het onderhoud van monumentale bomen. Het gaat om eigenaren van 1.677 beeldbepalende, bijzondere en monumentale exemplaren die zijn vastgelegd in het bomenregister van de gemeente. In dit register zijn 3.027 bomen opgenomen. De gemiddelde leeftijd van deze bomen is 83 jaar.