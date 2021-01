Studiekeuzeweken bij ROC Friese Poort

SNEEK- Vanaf a.s. maandag 1 februari organiseert ROC Friese Poort ‘Studiekeuzeweken’. Tijdens deze weken kun je online kennismaken met onze school en oriënteren op opleidings- en scholingsmogelijkheden voor zowel het jongeren- als het volwassenenonderwijs. Door middel van diverse online activiteiten zoals presentaties, vragenrondes met ambassadeurs/docenten of bijvoorbeeld het volgen van een online (praktijk)les kun je heel laagdrempelig vanuit je eigen woonkamer oriënteren op een (vervolg)studie.

Programma

In de eerste week van 1 t/m 5 februari kun je van online kennismaken met ROC Friese Poort en al onze domeinen en opleidingen. Zowel voor jongeren als volwassenen. Ook aan ouders is gedacht, die kunnen tijdens een online voorlichting alles horen over de overgang van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs en hoe zij hun kind kunnen helpen bij een studiekeuze.

Van 8 t/m 18 februari kun je kennismaken met onze locaties. We organiseren verschillende (online) activiteiten zodat je een goed beeld van onze vestigingen en specifieke opleidingen krijgt om een goede keuze te maken voor je studie. Deze sessies zijn vaak in kleinere groepen waarbij er genoeg mogelijkheden zijn om uitgebreid in gesprek te gaan met een decaan, docent of opleidingsadviseur.

Gedurende deze 3 weken worden er meer dan 500 activiteiten aangeboden.

Groeien in je vak en groeien als mens

Als je gaat studeren, leer je een vak. Maar écht goed worden in wat je doet, draait om meer dan kennis en vaardigheden. Het gaat ook om wie jij bent als persoon. Hoe je bijvoorbeeld omgaat met lastige situaties. Of je openstaat voor de mening van anderen. En of je inziet wanneer je je uit moet spreken, of juist beter even je mond houdt. Bij ROC Friese Poort vinden we het belangrijk om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op later. Daarom leren ze bij ons niet alleen alles over hun toekomstige beroep, maar ook over hun toekomstige zelf.

Kijk voor meer informatie over het volledige programma op www.rocfriesepoort.nl/open-dag en meld je aan.