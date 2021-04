Streven om kinderspeelplek Houkepoort voor zomervakantie klaar te hebben

SNEEK- Ter hoogte van de kruising Houkeweg-Zuiderrak in nieuwbouwwijk de Houkepoort wordt een speelplek gerealiseerd. Het ontwerp is afgestemd met een aantal vertegenwoordigers van de buurt. De planning was om de speelplek te realiseren na afronding van het woonrijp maken. Het duurde de bewoners allemaal te lang en ze organiseerden een ludiek protest. De gemeente SWF heeft inmiddels laten weten dat er nu daadwerkelijk een speelplaats voor kinderen komt.

Omdat de laatste woning nog gebouwd moet worden, zou het betekenen dat we niet eerder dan na de bouwvak van start kunnen gaan. Op verzoek van de buurtcoaches, hebben we bekeken of het mogelijk is om de speelplek eerder te realiseren. We onderzoeken daarom of de opgeslagen grond op de speellocatie eerder afgevoerd kan worden. Daarna wordt de speelplek zo snel mogelijk ingericht. Het streven is om de speelplek voor de zomervakantie klaar te hebben”, aldus een woordvoerder van de gemeente Súdwest-Fryslân.