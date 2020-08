Storm Francis

De dag is gestart met bewolking en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. De meeste regen verwacht ik in het noordwestelijke deel van de provincie. De zuidelijke wind neemt toe, wordt matig tot (vrij) krachtig, vanavond krachtig tot hard en dan komen windstoten voor. Meer de provincie in staat minder wind. De temperatuur 20 graden als maximum.

Komende nacht valt er buiige regen, een donderklap is mogelijk. De wind in het west en noordelijke deel van de provincie hard tot stormachtig, op het westelijke deel van de Wadden mogelijk storm. Meer de provincie minder wind, maar daar ook windstoten tot 75 km/u. Minimumtemperatuur 15 graden.

Morgen is het eerst nog oppassen geblazen op het water en de weg. Er staat een krachtige tot harde wind met tevens windstoten, dit uit zuidwest tot noordwest. Bij de Wadden en IJsselmeer eerst nog een stormachtige wind. Het is een meest bewolkte dag met buien, het lijkt die dag meer herfst dan zomer. De temperatuur blijft steken bij een 18 graden.

Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag volgen met een buiig weerbeeld, temperatuur 18 tot 20 graden.

Dirk van der Meer