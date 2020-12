Stichting Phéron wint hoofdprijs in KRO-NCRV’s Actie Warm Hart 2020

SNEEK- De stichting Phéron ontvangt een donatie van 10.000 euro van omroepvereniging KRO-NCRV om haar prachtige werk voort te zetten, zo is vanmiddag bekendgemaakt tijdens de finale van de Actie Warm Hart. De stichting is een initiatief van Sharon Gajadin uit Sneek en steunt ouders en naasten en helpt hen in beweging te brengen rondom het verlies én afscheid van hun baby. Jaarlijks overlijden in ons land voor, tijdens of na de bevalling gemiddeld 4 baby’s per dag.