Stibat start nieuwe campagne: Lege batterijen zitten nog vol bruikbare metalen

SNEEK-De batterijen uit de afstandsbediening of je horloge vervangen als deze leeg zijn: we doen het allemaal. Dat diezelfde lege batterijen nog vol bruikbare metalen zitten, dat weet niet iedereen. Daarom lanceert Stibat vandaag de landelijke campagne ‘In elke lege batterij zit nog een plus, inleveren dus!’ Stibat is de organisatie die zich bezighoudt met het inzamelen, sorteren en recyclen van afgedankte batterijen en accu's. Ingezamelde batterijen leveren waardevolle metalen op, zoals ijzer, lood, zink, mangaan, kobalt en nikkel. Die zijn nodig voor het maken van fietsen, brilmonturen, pannen, bestek, leidingen, dakgoten... en nog veel meer. Met de 118 batterijen die een gemiddeld Nederlands huishouden in huis heeft, kunnen we dus veel bruikbare nieuwe producten maken.

“Door lege batterijen in te leveren, draag je als consument bij aan een duurzamere wereld. Als we de metalen uit batterijen hergebruiken, hoeven we minder nieuwe grondstoffen uit de natuur te winnen. Dat vervolgens met die metalen jouw nieuwe pannenset wordt gemaakt of de fiets van je kind, maakt het natuurlijk hartstikke concreet voor mensen. En leuk, omdat het bewijs wordt geleverd dat het inleveren van lege batterijen écht loont”, vertelt Arie de Jong, directeur van Stibat.



3 miljoen kilo CO2-uitstoot



De Ecotest van Stibat maakt inzichtelijk wat het inzamelen en recyclen van lege batterijen oplevert. In 2019 zijn in Nederland 8,76 miljoen kilo draagbare batterijen op de markt gebracht. Stibat heeft in dat jaar 4,60 miljoen kilo lege daagbare batterijen ingezameld. Met dit ingezamelde aantal heeft Stibat 3 miljoen kilo aan CO2-uitstoot vermeden. En bovendien 49 miljoen kilo aan giftige stoffen voorkomen. In juni maakt Stibat de resultaten over 2020 bekend.



25.000 inleverpunten

Het is een kleine moeite om je lege batterijen in te leveren, want Stibat heeft verspreid door Nederland zo’n 25.000 inleverpunten. Op de website legebatterijen.nl <https://manage.pressmailings.com/click/?id=41305149&url=56875&signature=muqEaw9wA5TbdsZKkXJBFJ7bWvk> vind je het dichtstbijzijnde inleverpunt bij jou in de buurt. De inzamelmeubels, -zuilen en -dozen staan bij supermarkten, bouwmarkten, drogisterijen en basisscholen. Onder de mensen die hun lege batterijen inleveren, verloot Stibat elke maand een aantal duurzame cadeaus, als bedankje voor hun bijdrage.