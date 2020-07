SNEEK- Na de hitte van vorige week, is het voor veel mensen nu een stuk aangenamer qua temperatuur. Ook komende dagen blijft de temperatuur gematigd en valt er af en toe regen of een bui.

Neerslag is voor onze regio een welkom geschenk, want als ik naar de neerslagcijfers voor onze regio kijk, dan is het hier aardig droog in de grond. We zijn tot nu toe het droogste gebied deze maand. Zelf heb ik in het noordoosten van Sneek amper 36 mm kunnen opvangen.

Vandaag eerst af en toe wat zon, vanmiddag meest bewolkt en is er kans op een buitje. Er staat een stevige wind uit het zuidwesten met af en toe windstoten. De temperatuur ligt rond de 20 graden in de stad.

Komende nacht meest bewolkt en kan er af en toe wat lichte regen vallen. Minimumtemperatuur 13 graden.

Morgen een dag welke meest bewolkt verloopt en ook dan is er een bui of wat regen mogelijk. Bij een zuidwestelijke wind wordt het 18 tot 20 graden.

Woensdag trekt een storing over het zuiden en midden van het land, het is de vraag hoe ver deze naar het noorden komt. Ga er nu vanuit dat we een meest bewolkte, af en toe natte woensdag voor de boeg hebben. Donderdag een buitje, vrijdag droog met het zonnetje erbij.

Dirk van der Meer