Steunpunt Friesland voor gedupeerden van de toeslagenaffaire opgezet

Gedupeerden die zich hebben aangemeld voor 15 februari 2021 en in aanmerking komen voor de regeling, zouden de compensatie voor 1 mei 2021 tegemoet kunnen zien. In de praktijk blijkt dat de communicatie met en de informatievoorziening vanuit de belastingdienst nog altijd moeizaam te verloopt. Ook blijkt dat er veel gedupeerden zijn die niet goed op de hoogte zijn van de te volgen procedures voor het indienen van restschade bij de Commissie Werkelijke Schade. Ondanks het feit dat er een voorziening is getroffen voor gratis juridische bijstand, is het aanbod vanuit de Raad voor de Rechtsbijstand beperkt.

Om hierin de krachten te bundelen en kennis en ervaringen uit te wisselen hebben Lynn Woodrow en Mariëlle Nijland het Steunpunt Friesland opgezet, om gedupeerden uit deze provincie samen te brengen. Inmiddels is een advocaat uit Friesland bereid gevonden om meerdere gedupeerden bij te staan in een collectieve vertegenwoordiging.

Gedupeerden met vragen, of die zich bij dit collectief willen aansluiten, kunnen zich bij het Steunpunt Friesland aanmelden via steunpuntfriesland@gmail.com. Via Twitter is het Steunpunt te volgen via @SteunpuntF.