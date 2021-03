Sterke toename Friese geboortes na eerste lockdown

SNEEK- Negen maanden na de eerste lockdownperiode was er in Friesland afgelopen december en januari een geboortestijging van 7,8% ten opzichte van een jaar eerder. Dit is de sterkste stijging van alle Nederlandse provincies. In totaal werden er in twee maanden tijd 978 Friese coronababy’s geboren. Dit blijkt uit onderzoek van MiniMe.nl naar de gevolgen van de lockdown op het aantal geboortes in Nederland.

Meestal zorgt een crisis voor een (tijdelijke) dip in het aantal geboortes en is er pas sprake van een toename na afloop van de crisis. De coronacrisis is daar een uitzondering op, mogelijk doordat de lockdown ervoor zorgde dat stellen meer tijd thuis met elkaar doorbrachten.

Verdubbeling geboortes in Harlingen en op Terschelling

In het merendeel van de Friese gemeenten nam het aantal geboortes toe. Vooral in Harlingen (+106,3%) en op Terschelling (+100%) was het verschil groot, met een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder.

In Tytsjerksteradiel nam het aantal geboortes het sterkst af, met 34,7%. Op Schiermonnikoog en Vlieland werden geen baby’s geboren in december en januari, terwijl vorig jaar in beide gemeenten één kind op de wereld kwam.

Ook ‘babyboom’ in Zeeland

Naast Friesland was er ook in Zeeland sprake van een ‘babyboom’ (+7,3%). In drukker bevolkte provincies, zoals Utrecht (-2,9%) en Zuid-Holland (-2,1%), was juist sprake van een afname in geboortes.