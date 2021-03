Stella van Gent nieuwe voorzitter Sneek Promotion

SNEEK- Stella van Gent wordt de nieuwe voorzitter van Stichting Sneek Promotion. Van Gent neemt in april de voorzittershamer over van Gerard Vellinga, die de functie sinds januari 2010 bekleedde.

Het bestuur van Sneek Promotion is zeer verheugd met de benoeming van Stella van Gent. Als voormalig wethouder van o.a. cultuur bij de gemeente Súdwest Fryslân, heeft ze als geen ander kennis van de materie waarmee Sneek Promotion te maken heeft. Daarnaast beschikt Van Gent over een groot netwerk en heeft ze een buitengewone interesse in (culturele) evenementen. Stella werkt als freelance adviseur aan diverse projecten, is onafhankelijk voorzitter van Parkflat en is actief in het partijbestuur van de PvdA.

Promoten van Sneek

Stichting Sneek Promotion houdt zich bezig met het promoten van Sneek in de breedste zin van het woord en het coördineren, organiseren en stimuleren van festiviteiten in Sneek. Nu Sneek Promotion aan de vooravond staat van de herstructurering van de Sneekweek, is dit het een goed moment voor Gerard Vellinga het stokje na 11 jaar over te dragen. De voorzittershamer wordt officieel overgedragen in de volgende algemeen bestuursvergadering in april.