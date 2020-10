Steeds meer mondkapjes belanden op straat

"Gooi een gebruikt mondkapje altijd in de afvalbak of draag een herbruikbaar mondkapje", aldus directeur Helene van Zutphen van Nederland Schoon dat samen met de Plastic Soup Foundation de campagne #mondkapjegeenzwerfkapje is gestart.



Probleem groter

Sinds de uitbraak van het coronavirus worden gebruikte mondkapjes steeds vaker op straat gegooid. Met de mondkapjesplicht in aantocht vrezen Nederland Schoon en Plastic Soup Foundation dat het probleem van ‘zwerfkapjes’ alleen maar groter zal worden. Naast dat mondkapjes op straat vervuilend zijn voor de omgeving, is er ook een mogelijk risico dat het mondkapje geïnfecteerd is met het coronavirus. Wanneer kinderen dit nietsvermoedend oppakken, zou dit tot besmetting kunnen leiden.



“Het is belangrijk om opnieuw aandacht te vragen voor dit zwerfafvalprobleem, want ieder mondkapje dat op straat of in de natuur belandt is er een teveel. Een herbruikbaar mondkapje heeft daarom de voorkeur. Wordt er toch gebruik gemaakt van wegwerpmaterialen, dan horen mondkapjes na gebruik bij het restafval te worden weggegooid.”, aldus Helene van Zutphen.

Mondkapjes het nieuwe zwerfafvalprobleem



Meer mondkapjes op straat en in natuur

Op dinsdag 13 oktober kondigde de overheid strengere maatregelen aan in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Een van deze maatregelen is het dragen van een mondkapje in openbare ruimtes. Momenteel wordt gewerkt aan de ‘coronawet’ die dit verplicht maakt. Nederland Schoon en Plastic Soup Foundation vrezen dat wanneer er meer mondkapjes gedragen worden, er ook meer op straat en in de natuur belanden.



In de afvalbak

Dit nieuwe zwerfafvalprobleem werd al aan het begin van de coronacrisis geconstateerd en neemt naar verwachting alleen maar toe. Ook Supporters van Schoon melden steeds vaker dat er mondkapjes op straat gevonden worden. In aanloop naar de mondkapjesplicht roepen Nederland Schoon en Plastic Soup Foundation daarom op van een mondkapje geen zwerfkapje te maken en gebruikte mondkapjes weg te gooien in de afvalbak.

#mondkapjegeenzwerfkapje



Met de slogan ‘Maak van je mondkapje geen zwerfkapje’ doe​n Nederland Schoon en Plastic Soup Foundation een oproep aan alle Nederlanders om gebruikte mondkapjes in de afvalbak te gooien. De campagne zal te zien zijn op honderden digitale schermen in winkelcentra en daarnaast op tientallen grote digitale schermen verspreid over heel Nederland. Met de hashtag #mondkapjegeenzwerfkapje wordt online en op social media aandacht voor het probleem gevraagd.