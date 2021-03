SNEEK- Het is lente, tijd voor nieuwe initiatieven. De Voedselwerkplaats van Netwerk Duurzame Dorpen organiseert op donderdag 1 april om 20.00 uur een onlinebijeenkomst ‘Start je eigen voedselcoöperatie’. Want met je eetpatroon kan je grote stappen zetten in de verduurzaming van je dagelijks leven. Bovendien is een voedselcoöperatie een leuke manier om een ontmoetingsplaats te creëren in je dorp of wijk.

Meer bewust van herkomst voedsel Veel mensen zijn door corona meer bewust geworden van de herkomst van hun voedsel. De lange afstand maakt de toelevering kwetsbaar en al die vervoerskilometers zijn niet goed voor het klimaat. Bovendien is het raar om aardappelen uit Israël te eten als de Nederland aardappelen aan de koeien worden gevoerd. Via de keuze voor voedsel hebben consumenten direct invloed op hoe hun omgeving eruitziet. Of het een aantrekkelijk landschap is met koeien in de wei, met hoorns of niet, veel diversiteit aan bloemen, struiken en bomen of dat er zich een kale vlakte uitstrekt, ook al is die groen. Door rechtstreeks bij een duurzaam producerende lokale boer, tuinder, bakker of kaasmaker te bestellen stimuleer je een duurzame vorm van landbouw en voedselproductie. Korte acties om meer uit eigen buurt te eten en boeren te steunen waren er vorig jaar volop. De voedselcoöperatie of Buurtmarkt is een blijvende variant om je eten lokaal te kopen.

Samenwerken

Samenwerken is ook leuk Een voedselcoöperatie is een handige manier om lokale producten beschikbaar te maken, aangevuld met producten van de biologische groothandel. Maar het is veel meer dan dat. Net zoals vroeger in de dorpswinkel ontmoeten dorps- en wijkbewoners elkaar weer. Eens in de zes weken helpen ze mee met het klaarzetten van de producten voor de leden. Daarbij werken ze samen met nog enkele andere leden die ze daardoor beter leren kennen. De wekelijkse Buurtmarkt gaat vaak gepaard, Corona-beperkingen daargelaten, met een gezellig bakje koffie en ongedwongen ontmoetingen. Een anonieme wijk kan zo veranderen in een echte ‘voedselgemeenschap’ met ook andere leuke activiteiten zoals een kookclub of een jaarlijks diner voor het dorp of de wijk.

Hoe werk een Buurtmarkt?

Buurtmarkten zijn als vereniging georganiseerd. Vanaf vijftien huishoudens kan je al een Buurtmarkt starten in je eigen buurt- of dorpshuis, garage of boerenschuur. Iedere Buurtmarkt heeft zijn eigen online webshop in het Local Food Works platform. Local Food Works is een non profit ICT-platform speciaal ontwikkelt voor voedselcoöperaties door De Voedselwerkplaats van Netwerk Duurzame Dorpen in samenwerking met Voedselteams Vlaanderen. Buurtmarkten kunnen zelf duurzame lokale leveranciers uitnodigen hun producten aan te bieden in hun online webshop. Daarnaast kunnen Buurtmarkten kiezen om de lokale producten aan te vullen met producten van de biologische groothandel.

Daarmee kan je dan bij de Buurtmarkt terecht voor al je dagelijkse boodschappen. Leden van de voedselcoöperatie kunnen de producten bestellen en afhalen tijdens de wekelijkse Buurtmarkt bijeenkomst. Ieder lid heeft eens in de vijf, zes weken ‘dienst’ als marktmeester om te helpen de producten voor de leden klaar te zetten.

Belangstellenden kunnen deelnemen aan de online informatiebijeenkomst die georganiseerd wordt door De Voedselwerkplaats op donderdag 1 april om 20.00 uur. Aanmelden via www.devoedselwerkplaats.nl