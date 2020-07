Start je eigen Buurtmarkt: Eten voor het dorp, direct van lokale boeren en producenten.

SIBRANDABUORREN - Lokaal voedsel staat volop in de belangstelling. ‘Support Your Locals’ heeft afgelopen Corona-maanden gezorgd voor extra belangstelling voor de producten van boeren uit de buurt.

Maar nu de horeca weer is opgestart dooft dit initiatief langzaam uit. ‘Start je eigen Buurtmarkt’ is een nieuw initiatief van de Voedselwerkplaats van Netwerk Duurzame Dorpen dat burgers ondersteunt bij het structureel kiezen voor een lokale voedselketen.

De Voedselwerkplaats heeft samen met Voedselteams Vlaanderen een digitale platform gebouwd, Local Food Works, waarmee het mogelijk is om met een groep vanaf 15 huishoudens samen in te kopen bij de eigen lokale boeren, aangevuld met producten van de biologische groothandel. Een eigen Buurtmarkt, op biologische basis, zoveel mogelijk met lokale producten. Niet voor even, maar vanaf nu. De boeren en producenten leveren de producten, als lid van de Buurtmarkt heb je één keer per zes weken ‘dienst’ als marktmeester en zet je met een klein team de boodschappen klaar voor de leden. Leuk, lekker, duurzaam, Corona proof en goed voor de gemeenschap. De gebundelde vraag kan het aanbod van lokaal geproduceerde producten op gang brengen. Dat bewijzen de huidige voorbeelden in Friesland.

Vrijdag 17 juli zal met het Dorpendiner ‘Lekker Lokaal’ het startsein worden gegeven voor de campagne van de Voedselwerkplaats om burgers uit dorpen en wijken te stimuleren om een eigen Buurtmarkt of Dorpstuin te starten. Zo nemen burgers het heft in eigen hand voor de verduurzaming van de voedselketen. Topchefs Kees Elfring (HupHupFoodlab), Gerard Voskuilen (ROC Friese Poort) en Albert Kooy (NHL Stenden) verzorgen die avond een heerlijke maaltijd in de tuin van Ús Hôf in Sibrandabuorren. Een diner voor 100 personen, geheel Corona-proof, volgens de uitgangspunten van Dutch Cuisine: vers, duurzaam, van het seizoen, uit de regio, meer groenten, minder vlees.

Meer informatie via Bregje Hamelynck, van het kernteam van de Voedselwerkplaats: bregje@ushof.nl / 06 – 290 467 23