Start glasvezelnetwerk in het zuidelijk deel van Súdwest-Fryslân

HEEG- Op maandag 31 augustus is de officiële start van de aanleg van het glasvezelnetwerk in het zuidelijk deel van Súdwest Fryslan voor de klein dorpskernen en het buitengebied.

Na een bijeenkomst bij Watersportvereniging Heeg, Pharshoeke 101, in Heeg, waar o.a. wethouder Erik Faber een toespraak zal houden, gaat dedaadwerkelijke eerste schep de grond in op de locatie van de eerste PoP (Point of Presence) het verdeelpunt dat het glasvezelnetwerk in de kleine dorpskernen en het buitengebied koppelt aan ons basisnetwerk in Fryslân.