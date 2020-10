Stadhouder lidmaatschap

SNEEK- INGEZONDEN-Dankzij jullie steun hebben we de afgelopen twee jaar bier gebrouwen , goede doelen gesteund en de Stadsbrouwerij in Sneek geopend! We staan in de startblokken voor de volgende stap voor nog meer goëd gefoël in Sneek, maar hebben jullie hulp nodig!

Help ons door mee te doen! Voor € 99,- ontvang je 4x per jaar een "box met un goëd gefoël". Daarin 6 lokale bieren en bijpassende verrassingen. Alle producten zijn lokaal en met veel liefde gemaakt door een team van vrijwilligers. De opbrengsten van de box én de brouwerij gaan naar de stichting voor het stimuleren van goëd gefoël in Sneek.

Als je meedoet krijg je stemrecht en exclusieve toegang tot de bierproeverij. Ons ultieme doel? Blijvend stimuleren van plezier en gemeenschap in Sneek! De eerste box komt in november uit, schrijf je snel in want de oplage is gelimiteerd

https://stadsbrouwerijsneek.nl/product/stadhouder/