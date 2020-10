Sport- en beweegpark It Kymfjild krijgt steeds mee vorm

OPPENHUIZEN- Het sport- en beweegpark It Kymfjild bij de tennisbanen krijgt steeds meer vorm. Nadat de werkzaamheden door Atsma BV grotendeels waren afgerond, is er een start gemaakt met de groene inrichting van het terrein. Jeroen Bijlsma Tuinen heeft samen met Dorpsbelang al fruitbomen aangeplant in de nieuwe boomgaard.

Het gras is ook overal al ingezaaid. De eerste sprieten komen voorzichtig op. Binnenkort worden de eerste bomen op It Kymfjild door Jeroen Bijlsma geplant. In de herfstvakantie worden de toestellen door Boerplay geleverd en geplaatst.

Het is prachtig dat met name de ‘crossbaan’ al veel gebruikt wordt, ook al is het werk nog niet helemaal klaar. Dorpsbelang vraagt echter wel de prille grasmat niet te betreden en via de randen te lopen. Aanvullend attendeert Dorpsbelang erop dat de crossbaan voor jongere kinderen en fietsen is bedoeld. Helaas, voor crossmotors is de baan te klein en dat geeft gevaarlijke situaties met de spelende kinderen.

Dorpsbelang en het projectteam willen graag begin november een ‘feestelijke’ opening organiseren. Al is het in de corona-tijd zoeken naar wat kan en mag.

