INGEZONDEN: Spelen bij Jacks Casino is online nog niet mogelijk

Het heeft namelijk al vestigingen in 25 steden in ons land. In deze casino’s zul je spellen als videoslots en gokkasten vinden, maar ook tafelspellen bij Jacks Casino zijn zeker aan te raden. Hierbij kun je denken aan de bekendste tafelspellen, wat bijvoorbeeld poker, blackjack en roulette zijn. Overigens zijn er meestal geen croupiers aanwezig bij de vestigingen van Jacks Casino. Je speelt dan dus op automatische varianten van de tafelspellen. Dit neemt misschien wat van de ervaring af, maar alsnog is het leuk om te doen. Bovendien is de entree bij Jacks Casino gratis, net zoals de hapjes en drankjes.

Nieuwe wet

Helaas kan Jacks Casino op het moment nog niet de diensten online aanbieden. Toch gaat hier binnenkort verandering inkomen. De Nederlandse gokwetgeving is namelijk vorig jaar aangepast. Het past nu een stuk beter bij het moderne goklandschap, al moet het nog wel gestart worden. Sinds kort mogen de casino’s dus ook online spellen aanbieden in ons land. Hier moeten ze wel een vergunning voor hebben en die zijn tot dusver nog niet uitgedeeld. Naar verwachting zal hier volgend jaar mee begonnen worden. Op deze manier zullen er dan dus diverse online casino’s met een Nederlandse licentie beschikbaar zijn.

Betere bescherming voor de spelers

De nieuwe gokwetgeving in Nederland zal niet alleen positief zijn voor de online casino’s. Ook de spelers zullen er van profiteren, al zal dit wel op een andere manier gebeuren. De Nederlandse overheid kan op deze manier de gokkers namelijk beter beschermen. Zo zullen malafide online casino’s moeilijker toegang krijgen tot de Nederlandse markt doordat ze niet voldoen aan de voorwaarden van de vergunningen. Daarnaast zullen de Nederlandse gokkers ook een betere bescherming krijgen tegen probleemgokken, wat zo nu en dan zelfs kan uitgroeien tot een regelrechte verslaving. Deze bescherming is er nu dus nog niet echt.

Jacks Casino gaat ook online

Eén van de Nederlandse casinoketens dat een goklicentie heeft aangevraagd is Jacks Casino. Hierdoor zal het binnenkort ook online beschikbaar zijn voor gokkers in ons land. Naar alle waarschijnlijkheid zal Jacks Casino de standaard spellen aanbieden op het internet. Dit zijn de spellen die je vaak ook bij andere online casino’s vindt. Dit zijn natuurlijk gokkasten en virtuele tafelspellen, maar naar verwachting ook een live casino. Hierbij zal onder meer roulette en blackjack aangeboden worden.

Licentie van andere overheden

In de tussentijd kun je al spelen bij online casino's die gebruik maken van een licentie van een ander Europees land. Hierbij maken de platformen met name gebruik van de vergunningen die vergeven worden door de Maltese overheid. Als een online casino zo'n licentie heeft gekregen dan weet je dat de site zowel betrouwbaar als veilig is om op te spelen. Als je twijfelt of de licentie echt is dan kun je het registratienummer natrekken. Dit nummer vind je over het algemeen onderaan de website van het online casino.