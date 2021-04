Speelgoedbank Friesland opent de deuren van nieuwe winkel in Sneek

SNEEK- Speelgoedbank Friesland opent zaterdag 1 mei de deuren van haar nieuwe winkel, die verhuisd is naar een ruimte naast de huidige winkel op Top 2A in Sneek.

“Op dit moment is de winkel open op afspraak. Voor komende zaterdag zijn we inmiddels volgeboekt. We hopen op veel enthousiaste reacties van onze bezoekers”, vertelt Ytina Schot van de Speelgoedbank.

“Speelgoedbank Friesland heeft als doel om gebruikt of nieuw speelgoed in te zamelen van donateurs. Dit speelgoed wordt door ons gecontroleerd en aangeboden aan gezinnen op bijstandsniveau die bij ons ingeschreven staan. Deze gezinnen kunnen 1x per maand gratis 2 stuks speelgoed per kind uitzoeken. Het is nog altijd mogelijk om je als lid in te schrijven. Kijk hiervoor op onze website: www.speelgoedbankfriesland.nl Want ieder kind heeft het recht om te spelen!”